عاجل.. أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر اليوم السبت 14-10-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في محلات الصاغة محور اهتمام الملايين من الشباب المقبلين على الزواج أو الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس لكونه ملاذ آمن في ظل الاضطرابات التي تحدث للعملة الأمريكية والذي شهد تراجعًا خلال الأيام المقبلة؛ بسبب بيانات التضخم الأمريكية المتباينة.



أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في محلات الصاغة ارتفاع ملحوظ بقيمة 50 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والذي أدى إلى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 2400 جنيه، في حين سجلت أوقية الذهب بالبورصة العالمية نحو 1880 دولارًا، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي أظهرت نوعًا من التباين، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين نوعًا من التباين، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري التوقعات، في حين جاءت بيانات مؤشري المستهلكين الشعري متوافق مع التوقعات.

جاءت أسعار جرام الذهب وفق الأعيرة كما يلي:

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2697.25 جنيه.

الشراء 2662.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2472.5 جنيه.

الشراء 2441 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2360 جنيه.

الشراء 2330 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2022.75 جنيه.

الشراء 1997.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1573.25 جنيه.

الشراء 1553.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1348.5 جنيه.

الشراء 1331.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1011.5 جنيه.

الشراء 998.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18880 جنيه.

الشراء 18640 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.



سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1910$.

الشراء 1909$.

بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقطة.