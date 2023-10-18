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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، فيلجأ له العديد من المودعين والمدخرين فهو وسيلة آمنة للادخار ووعاء آمن لحفظ العملة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 

واختتمت أسواق الصاغة المحلية بجميع المحافظات تداولاتها الصباحية على ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في جلسات بورصة المعدن الأصفر خلال ثالث أيام تدولاتها. 

وأوضحت شعبة الذهب التابعة لاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الصاغة مازال يشهد انخفاضا في الطلب على المعدن الأصفر، لذلك يعاني من ثبات في السعر، فيما سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2335 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس دون احتساب المصنعية.

سعر تداول الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن عالميا، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الهبوط الطفيف خلال التعاملات ليبلغ  1918 دولارا، وذلك بسبب ترقب حرب غزة وإسرائيل، وما أحدثته من تغيرات على البورصات العالمية بشكل كبير.

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 قيراط في مصر الآن

وفي السطور الآتية ترصد الدستور سعر الذهب في الصاغة وسوق المشغولات الذهبية في مصر الأربعاء 18-10-2023 في التقرير التالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18-10-2023

واستقر صباحا اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر ليسجل نحو 2670 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-10-2023

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، على مستوياته بشكل ملحوظ ليبلغ 2335 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 18-10-2023

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا أي تغيرات ليبلغ 2001 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم اليوم الأربعاء 18-10-2023

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات جديد ليصل الى نحو 18680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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حملات في قرى سنورس بالفيوم لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار

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استمرار الحملات على الأسواق للتأكد من الالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار بالمنيا

 

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18-10-2023

واستقر سعر سبيكة الذهب عيار 24 محليا رغم هبوطها عالميا لتسجل نحو 82770 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18-10-2023

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.670 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

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