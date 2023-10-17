صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمرور والمتابعة الميدانية المستمرة للأسواق والمحال التجارية لمراقبة وضبط الأسعار، فقد جرى أمس تنفيذ حملات لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامة وصلاحية المعروض منها، عن طريق الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالقرى بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين،لمنع التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.

وأضاف رئيس المركز أنه جرى أمس أيضًا تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، قامت بمنع حالة بناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني بالدور الأول العلوي لأحد المنازل داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، على مساحة (150) مترا، كما منعت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية حالتي تعد على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على قطعتي أرض بزمام القرية، بمساحة (12) سهما لكل حالة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كذلك أوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية جبلة تواصل حملات التشجير والتجميل بشوارع وطرق القرية، بالإضافة إلى رفع (292) طن قمامة و(13) طن أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى.

وكان وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، ورؤساء المدن، بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

وثمن "الأنصاري"، مبادرة تخفيض الأسعار والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

حملات في قرى سنورس بالفيوم لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار