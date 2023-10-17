استمرار الحملات على الأسواق للتأكد من الالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جميع الأجهزة التنفيذية بالتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلًا عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المخفضة والتصدى لأى محاولات إحتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أقامت الوحدات المحلية لمركزى سمالوط ومطاى شمال المحافظة منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين إلى جانب تكثيف المرور على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ووضع لافتات علي السلع المعروضة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمحاربة الغلاء وزيادة أعداد المستفيدين بالتخفيضات التى تصل إلى 30%، كما أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 12 محضرا بمدينة سمالوط.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبوقرقاص - وديرمواس جنوب المحافظة حملات تفتيشية على الأسواق بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن تحرير7 محاضر تموينية بمركز ديرمواس.

وفى مركزى مغاغة - بنى مزار شمال المحافظة، تم إنشاء شوادر لطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمغاغة، كما تم فتح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا بمطاى، إلى جانب تكثيف حملات المرور على سلاسل المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع وطرحها وفقًا للأسعار المخفضة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر بمطاى.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة تم تخصيص 3 منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، كما تم توفير 250 شنطة سلع غذائية بسعر 150 جنيها للشنطة تحتوى على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية.

كما أطلقت الوحدة المحلية بمدينة ملوى جنوب المحافظة حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالتخفيضات الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار التى بدأت مطلع الأسبوع الجارى.

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