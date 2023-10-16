"التموين": مبادرة "تخفيض أسعار السلع الغذائية مستمرة حتى هذا الوقت

قال الدكتور أحمد جمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف مبادرة "تخفيض أسعار السلع الغذائية"، هو إتاحة أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية وهي "الفول والعدس والمكرونة والزيت والسكر والأرز والبيض والدواجن واللحوم المجمدة."

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأضاف خلال لقائه عبر تقرير خلال النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، استفادت بحزمة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة، منها الإعفاء من الجمارك والرسوم وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ ومساهمة البنك المركزي في توفير جزء من العملة الأجنبية لصالح هذه السلع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة بتعاون مشترك بين القطاع الخاص والحكومة، وتم الاتفاق مع المنتجين بتخفيضات من 15% إلى 25%، وأن يكون السعر مدون على العبوة أو معلق على الأرفف.

ولفت إلى أن المبادرة تشمل على مستوى الجمهورية أكثر من 600 سلسلة وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي، وتبيع بدون هامش ربح.