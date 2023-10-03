الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القاضى" يبحث آليات تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بمدينة المنيا

القاضي يبحث تحديث
القاضي يبحث تحديث المخطط الأستراتيجي لمدينة المنيا

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور المهندس مجدى ربيع مدير المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفريق العمل والمكتب الاستشاري لتحديث المخطط الاستراتيجي، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

كما بحث المحافظ، الأهداف التنموية والتي تشمل أهداف خاصة وعامة، ودراسة الموقع الجغرافي للمدينة، العلاقات والتشابكات الاقليمية للمدينة، بالإضافة لبحث توصيات مخرجات الدراسات السابقة، لإقليم شمال الصعيد 2023، وتوصيات مخرجات لدراسات المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا 2014.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجى التى تعتمد على رصد وتحليل الوضع الراهن لمدينة المنيا ودوافع تحديث المخطط الاستراتيجي وتحديد الرؤية المستقبلية لتحقيق الاستدامة، تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة وهي تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن هناك برنامجا زمنيا وفريق عمل يشمل مختلف الجهات المعنية، يعمل على دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، لإعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.

القاضي يبحث تحديث المخطط الأستراتيجي لمدينة المنيا
القاضي يبحث تحديث المخطط الأستراتيجي لمدينة المنيا
محافظ المنيا آليات تحديث المخطط الأستراتيجي التنمية العمرانية بمدينة المنيا المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

بالأغاني والأعلام.. أهالي المنيا يتوافدون على الميادين لتأييد الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لليوم التاسع.. أهالي الشروق يدعمون السيسي بتوكيلات الترشح للرئاسة

استولى على مليوني جنيه.. حبس مستريح العقارات في الغربية 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال