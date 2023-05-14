الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يناقش مراحل تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

أبو زيد يناقض التحديث
أبو زيد يناقض التحديث الخاض بالمخطط الأستراتيجي للمنيا

 

ناقش الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، التحديث الخاص بالمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، وذلك وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

 

 جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، المهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمكتب الاستشاري لتحديث المخطط الاستراتيجي، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، الدكتور محمد أبو حليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

بحث نائب المحافظ، الأهداف التنموية والتي تشمل أهداف خاصة وعامة، ودراسة الموقع الجغرافي للمدينة، العلاقات والتشابكات الاقليمية للمدينة، بالإضافة لبحث توصيات مخرجات الدراسات السابقة، لإقليم شمال الصعيد 2023، وتوصيات مخرجات لدراسات المخطط الاستراتيجي لمدينة المنيا 2014.

 

كما ناقش نائب المحافظ، منهجية تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنيا، والتي تشمل المرحلة الأولى وهي المراحل التحضيرية وتجهيز خطة العمل بالمشروع، المرحلة الثانية وهي رصد وتحليل الوضع الراهن للمدينة وتحديد الرؤية المستقبلية، المرحلة الثالثة وهي تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

 

من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن هناك برنامج زمني وفريق عمل يشمل مختلف الجهات المعنية، يعمل على دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، لإعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.

 

 

يذكر أن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كان قد سبق وأجري جولة تفقدية مسائية لمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، لمتابعة استعدادات المحافظة للاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير، والذي ستبدأ فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري حيث رافقه ، اللواء أشرف خلف مساعد مدير الامن ، سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية.

 

 

 

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نائب محافغظ المنيا التخديث الخاص بالمخطط الأستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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