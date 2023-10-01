الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعلن فوز 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

القاضي أثناء المؤتمر
القاضي أثناء المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم

أكد اللواء أسامة القاضي  محافظ المنيا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل جهدا وطنيا مخلصا من جميع الجهات المشاركة تعكس تضافر جهود الوزارات المعنية وجميع المحافظات لمواجهة الآثار الناجمة عن التغير المناخي في إطار أكثر شمولا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل الرعاية والدعم الكاملين من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أثناء مشاركته فى المؤتمر الاقليمي، الذي عقد بمحافظة الفيوم للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ونواب السادة محافظى المحافظات الثلاث والدكتور ربيع عبد البصير ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، ومسئولي وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات المشاركة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة شاركت بالمبادرة فى دورتها الثانية بعدد 177 مشروعًا بالفئات الستة، وقامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقًا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعًا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة أتاحت فرصا كبيرة وغير مسبوقة لظهور مشروعات رائدة وغير نمطية توفر "حلولا مصرية" لمشكلات وقضايا المناخ، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي والتأكيد على أهمية الحلول التكنولوجية ومجالات التحول الرقمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وفي ختام كلمته، هنأ محافظ المنيا الفائزين بالمحافظات الثلاث، وكرم أصحاب المشروعات الـ (18) الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطني من المبادرة، لكونها نماذج يحتذى بها للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر سلبًا على تغير المناخ وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم

المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المؤتمر الأقليمي للمشروعات الخضراء بالفيوم
المنيا مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فوز وتأهل 18 مشروع المؤتمر الأقليمي بالفيوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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