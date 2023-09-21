محافظ المنيا يعتمد النماذج الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عقب مشاركته اليوم فى الجلسة الختامية للجنة التنفيذية لتقييم مشروعات المبادرة التي استمرت خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة: أحمد إسماعيل، حاتم أحمد، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد لطفي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهدى علي، رضا محمد ممثلي وزارة البيئة، الدكتورة منال أبو سمرة، وريهام ضاحي، ممثلي فرع المجلس القومي للمرأة ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار.

مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة

وأكد المحافظ، أن المبادرة التي أطلقتها الدولة تُعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وتعتبر نموذجًا يُحتذى به في العالم لكونها نابعة من المواطن المصري، واصفًا مشروعات المرحلة الثانية بالواعدة، حيث تم اختيار المشروعات المستوفاة كل الشروط والضوابط تمهيدًا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ المنيا، بجهود الدولة لدعم تلك المبادرة، موجهًا بتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين في المشاركة، مؤكدًا أن تقييم المشروعات شمل عقد جلسات ولقاءات مع أصحاب المشروعات، وفقًا لمعايير أهمها: (المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي) حيث تتضمن حلولاً للتحديات القائمة، مضيفًا أن الهدف من هذه المبادرة هو مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة.

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