الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعتمد النماذج الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عقب مشاركته اليوم فى الجلسة الختامية للجنة التنفيذية لتقييم مشروعات المبادرة التي استمرت خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة: أحمد إسماعيل، حاتم أحمد، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد لطفي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهدى علي، رضا محمد ممثلي وزارة البيئة، الدكتورة منال أبو سمرة، وريهام ضاحي، ممثلي فرع المجلس القومي للمرأة ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار.

مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة

وأكد المحافظ، أن المبادرة التي أطلقتها الدولة تُعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وتعتبر نموذجًا يُحتذى به في العالم لكونها نابعة من المواطن المصري، واصفًا مشروعات المرحلة الثانية بالواعدة، حيث تم اختيار المشروعات المستوفاة كل الشروط والضوابط تمهيدًا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ المنيا، بجهود الدولة لدعم تلك المبادرة، موجهًا بتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين في المشاركة، مؤكدًا أن تقييم المشروعات شمل عقد جلسات ولقاءات مع أصحاب المشروعات، وفقًا لمعايير أهمها: (المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي) حيث تتضمن حلولاً للتحديات القائمة، مضيفًا أن الهدف من هذه المبادرة هو مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة.

resized_5L2A1413
resized_5L2A1413
resized_5L2A1441
resized_5L2A1441
resized_5L2A1456
resized_5L2A1456
resized_5L2A1463
resized_5L2A1463
resized_5L2A1476
resized_5L2A1476
محافظ المنيا المنيا أسامة القاضي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات مشروعات المحافظة

مواد متعلقة

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية ببنى حسن فى المنيا

فحص 1743 حالة فى قافلة علاجية بأبوقرقاص بالمنيا

محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس

إقبال كثيف من أهالى قرية صندفا على قافلة جامعة المنيا

محافظ المنيا يوجه بإصلاح كسر بسور كوبرى "الحواصلية"

تحرير 20 مخالفة تموينية و74 مخالفة إشغال طريق فى حملات مكبرة ببنى مزار بالمنيا

إزالة 36 حالة تعدٍ ومخلفات بناء بأبوقرقاص وبنى مزار ومطاى بالمنيا

المنيا: تطهير خزانات المياه وتوافر طفايات الحريق ورفع المخلفات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

محافظ بورسعيد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟