الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يلتقي وفد لجنة شباب "بيت العائلة المصرية" لبحث سبل التعاون

القاضي يستقبل لجنة
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية

التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الإثنين، بوفد لجنة شباب "بيت العائلة المصرية"؛ لبحث سبل التعاون المشترك بهدف نشر ثقافة الحوار وتعميق روح المحبة والإخاء وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن من خلال تفعيل المبادرات المجتمعية.

وثمّن المحافظ دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية وهو ما يساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي، مؤكدًا أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية من أجل إعمار الأرض.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الوفد جهود بيت العائلة التي تتمثل في تكثيف عقد اللقاءات الجماهيرية، وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأعمال الاجتماعية، معربًا عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي، بهدف دعم أواصر الود والمحبة، ورفع الوعى المجتمعى.

من ناحية آخرى، واستقبل محافظ المنيا من أيام عددا من أعضاء مجلس النواب ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب، حيث بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر السادة النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ، على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدًا فتح معرض"أهلاً مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

ووجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا والأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية

القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
القاضي يستقبل لجنة شباب بيت العائلة المصرية
محافظ المنيا يستقبل وفد لجنة شباب بيت العائلة المصرية التعاون المشترك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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