محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن استعدادات العام الدراسي الجديد، تجري على قدمٍ وساق، مشددًا على رؤساء المراكز ومديري الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولًا بأول حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

جاهزية 23 مدرسة جديدة

من جهته، أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسي الجديد 2023/2024 وتضم (مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ـ مدرسة تندة الابتدائية الحديثة ـ مدرسة الثانوية العسكرية بنين) بملوى، (مدرسة الـ يوسف الإعدادية الثانوية ـ مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسي ـ مدرسة أبو بريدعة تعليم أساسي ـ مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ـ مدرسة عزبة التل تعليم اساسي ـ مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ـ مدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ـ مدرسة مشيط تعليم أساسى ـ مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ـ مدرسة عبد الجابر على الإعدادية ) بالمنيا، (مدرسة الشيخ فضل ب ـ عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى ـ الشيخ فضل الثانوية ) ببني مزار، (مدرسة السلام الاعدادية ـ مدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة) بسمالوط، (مدرسة حلوة الثانوية ) بمطاي، (مدرسة المرحوم جمال عبدالمجيد موسى تعليم أساسي) العدوة، (مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ـ مدرسة العباسية تعليم أساسي) بمغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة لاستقبال ما يقرب من مليون و499 ألف طالب.

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