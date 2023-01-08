الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

24 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، 24 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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من جهته، قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم ضبط 24 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع وعرض المواد والسلع الغذائية ومحلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة 

وأوضح رئيس مركز ومدينة ملوي، أن المخالفات تنوعت وجاء من بينها 14 مخالفات بالمرور على المخابز البلدية بقرية دروة، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين)، بالإضافة لضبط 10 مخالفات بالمرور على الأسواق بالمركز، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - عدم وجود شهادات صحية - لحوم مذبوحة خارج السلخانة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بصفة يومية تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري بهدف فرق الرقابة والانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين ورصد محتكري السلع الأساسية وضبط جميع المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا بفرض الرقابة على الأسواق والأسعار مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات سواء بأحياء المدينة أو القرى التابعة لها.

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تحرير 24 مخالفة تموينية حملات رقابية علي الأسواق والمخابز مركز ملوى بالمنيا قرية دروة بمركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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