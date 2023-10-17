الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب

حرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب بمصر اليوم انخفاضًا ملحوظًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض المستمر خلال هذه الفترة الحالية بمحلات الصاغة، حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي مبلغ 2340 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في مصر

وفي هذا الإطار تقدم «الدستور» في هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بـ أسعار الذهب الآن.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو مبلغ 2674.25 جنيه للبيع، وقيمة 2651.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وتراجع سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، ليسجل نحو 2451.5 جنيهًا للبيع، ومبلغ 2430.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  عيار 21 بمصر في محلات الصاغة نحو مبلغ 2340 جنيهًا للبيع، و2320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وهبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر عيار 18 في بداية تعاملات اليوم عند مبلغ 2005.75 جنيه للبيع، وقيمة 1988.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

ونزل سعر الذهب عيار 14 بداية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر إلى مستوى 1560 جنيهًا للبيع، ومبلغ 1546.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وحقق سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في مصر مستوى 1337.25 جنيه للبيع، ومبلغ 1325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  نحو مبلغ 1002.75 جنيه للبيع، وقيمة 994.25 جنيه للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 18720 جنيهًا للبيع، وقيمة 18560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 نحو 1919 دولارًا للبيع، و1918 دولارًا للشراء.

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