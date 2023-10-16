الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

مع زيادة الحفلات والخطوبات خلال هذه الأيام يحرص الشباب وأسرهم على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث حافظ سعر الذهب على استقراره بيداية تعاملات اليوم، وثبتت أسعار الذهب عيار 24، الأعلى فئة عند مبلغ 2702.75 جنيه للبيع، وقيمة 2674.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتوفر «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم الإثنين 16- 10- 2023.

سعر الذهب عيار 24 الإثنين 16 أكتوبر

استقر سعر الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم عند 2702.75 جنيه للبيع، و2674.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الإثنين 16 أكتوبر عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة عند قيمة 2477.5 جنيه للبيع، و2451.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الإثنين 16 أكتوبر عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21 في مصر استقرارًا، ليسجل 2365 جنيها للبيع، و2340 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

جاء سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بـ 2027.25 جنيه للبيع، و2005.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 حقق في محلات الصاغة قيمة 1576.75 جنيه للبيع، و1560 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر الإثنين 16 أكتوبر حوالي 1351.5 جنيهًا للبيع، و1337.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 الإثنين 16 أكتوبر

جاء سعر الذهب عيار 9 مسجلًا الإثنين 16 أكتوبر داخل الأسواق نحو مبلغ 1013.5 جنيه للبيع، و1002.75 جنيه للشراء.

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