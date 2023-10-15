الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد والذهب بأعيرته المختلفة

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

يعد شراء الجنيه الذهب أحد الآليات التي يعتمد عليها المصريين للحفاظ على أمواله مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه مقابل العملات لأكثر من مرة، مما دفعهم للاستثمار في الذهب.

ويهتم المصريون بالبحث الدائم عن سعر الجنية الذهب اليوم الأحد والذهب بأعيرته المختلفة، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

سعر الجنية الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بدون تمن المصنعية التي تقل كثيرًا عن مصنعية المشغولات الذهبية، للبيع 18.720 جنيه، وللشراء 18.880 جنيه.

وجاء سعر الجنيه الذهب في الشركات المصنعة للذهب كالتالي: 

  • سعر الجنيه الذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 20075 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب بى تى سي ذهب عيار21 : 20420 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب جورج Swiss Gold : 21360 جنيه
  • جنية اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله : 20330 جنيه.
  • سعر النصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 10190 جنيه.
  • سعر النصف جنيه الذهب جورج Swiss Gold : 10680 جنيه.
  • سعر النصف جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 10200 جنيه.

 

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى مصر

100 دولار زيادة فى أسعار الذهب العالمى بنسبة 5.5% خلال أسبوع

 

سعر الذهب عيار 21 في مصر 

سجل الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية للبيع 2،340 جنيه، وللشراء 2،360 جنيه، وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: 

الذهب عيار 24: بيع 2،674 جنيه، وللشراء 2،697جنيه. 

الذهب عيار 22: بيع 2،451 جنيه، وللشراء 2،472 جنيه.

الذهب عيار 18: بيع 2،006 جنيه، وللشراء 2،023 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،560 جنيه، وللشراء 1،573 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،337 جنيه، وللشراء 1،349 جنيه.

الاونصة: بيع 83،170 جنيه، وللشراء 83،881 جنيه.

الكيلو: بيع 2،674،286 جنيه، وللشراء 2،697،143 جنيه.

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أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم في آخر تحديث له

الجنية الذهب جنيه بى تى سي نصف جنيه ذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

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