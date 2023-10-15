سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد والذهب بأعيرته المختلفة

يعد شراء الجنيه الذهب أحد الآليات التي يعتمد عليها المصريين للحفاظ على أمواله مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه مقابل العملات لأكثر من مرة، مما دفعهم للاستثمار في الذهب.

ويهتم المصريون بالبحث الدائم عن سعر الجنية الذهب اليوم الأحد والذهب بأعيرته المختلفة، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

سعر الجنية الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بدون تمن المصنعية التي تقل كثيرًا عن مصنعية المشغولات الذهبية، للبيع 18.720 جنيه، وللشراء 18.880 جنيه.

وجاء سعر الجنيه الذهب في الشركات المصنعة للذهب كالتالي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 20075 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بى تى سي ذهب عيار21 : 20420 جنيه

سعر الجنيه الذهب جورج Swiss Gold : 21360 جنيه

جنية اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله : 20330 جنيه.

سعر النصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 10190 جنيه.

سعر النصف جنيه الذهب جورج Swiss Gold : 10680 جنيه.

سعر النصف جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 10200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية للبيع 2،340 جنيه، وللشراء 2،360 جنيه، وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

الذهب عيار 24: بيع 2،674 جنيه، وللشراء 2،697جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2،451 جنيه، وللشراء 2،472 جنيه.

الذهب عيار 18: بيع 2،006 جنيه، وللشراء 2،023 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،560 جنيه، وللشراء 1،573 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،337 جنيه، وللشراء 1،349 جنيه.

الاونصة: بيع 83،170 جنيه، وللشراء 83،881 جنيه.

الكيلو: بيع 2،674،286 جنيه، وللشراء 2،697،143 جنيه.