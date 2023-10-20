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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 20-10-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية أكتوبر الجاري، في الوقت الذي اتجهت فيه بعض شركات الحديد إلى تخفيض سعرها مع حالة الركود التي تسيطر على السوق، كما استقر سعر الأسمنت.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 20-10-2023. 

 

سعر الحديد اليوم 

  • سعر طن الحديد عز:  33500  جنيه للطن.
  • سعر طن حديد المصريين: 32500 جنيه.
  • سعر طن الحديد بشاي: 33000 جنيه.
  • سعر طن حديد المراكبي:  32500 جنيه.
  • سعر طن الحديد العشري: 32500 جنيه.
  • سعر طن حديد سرحان: 32،200 جنيه
  • سعر طن حديد مصر ستيل: 32،100 جنيه
  • سعر طن حديد المعادى: 34،200 جنيه
  • سعر طن حديد الكومى: 34،400 جنيه
  • سعر طن حديد المراكبى: 34،000 جنيه
  • سعر طن حديد عطية: 36،000 جنيه
  • سعر طن حديد الجيوشي: 32،200 جنيه

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت إلى خفض سعره في الشهرين الماضيين مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء محليًا وعالميًا.

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سعر الأسمنت اليوم 

  • طن الأسمنت المسلح: 1960 جنيها.
  • طن أسمنت المهندس: 2،070 جنيه
  • طن أسمنت تايتان: 1،950 جنيه
  • طن أسمنت المصري: 1،940 جنيه
  • طن أسمنت الممتاز: 1،970 جنيه
  • طن أسمنت التعمير: 2،000 جنيه
  • طن أسمنت النصر: 1930 جنيها.
  • طن أسمنت وادي النيل: 1860 جنيها.
  • أسمنت المخصوص: 1920 جنيها.
  • أسمنت السويس: 1955 جنيها
  • أسمنت حلوان: 1940 جنيها.
  • أسمنت السويدي: 2105 جنيهات.
  • أسمنت حلوان: 1،950 جنيه
  • العسكري بني سويف: 1،960 جنيه
  • أسمنت المنيا: 1،970 جنيه
  • أسمنت الصعيد: 2،070 جنيه
  • أسمنت أسيوط: 2،070 جنيه

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