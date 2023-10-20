استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية أكتوبر الجاري، في الوقت الذي اتجهت فيه بعض شركات الحديد إلى تخفيض سعرها مع حالة الركود التي تسيطر على السوق، كما استقر سعر الأسمنت.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 20-10-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد عز: 33500 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين: 32500 جنيه.

سعر طن الحديد بشاي: 33000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 32500 جنيه.

سعر طن الحديد العشري: 32500 جنيه.

سعر طن حديد سرحان: 32،200 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل: 32،100 جنيه

سعر طن حديد المعادى: 34،200 جنيه

سعر طن حديد الكومى: 34،400 جنيه

سعر طن حديد المراكبى: 34،000 جنيه

سعر طن حديد عطية: 36،000 جنيه

سعر طن حديد الجيوشي: 32،200 جنيه

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت إلى خفض سعره في الشهرين الماضيين مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء محليًا وعالميًا.

سعر الأسمنت اليوم

طن الأسمنت المسلح: 1960 جنيها.

طن أسمنت المهندس: 2،070 جنيه

طن أسمنت تايتان: 1،950 جنيه

طن أسمنت المصري: 1،940 جنيه

طن أسمنت الممتاز: 1،970 جنيه

طن أسمنت التعمير: 2،000 جنيه

طن أسمنت النصر: 1930 جنيها.

طن أسمنت وادي النيل: 1860 جنيها.

أسمنت المخصوص: 1920 جنيها.

أسمنت السويس: 1955 جنيها

أسمنت حلوان: 1940 جنيها.

أسمنت السويدي: 2105 جنيهات.

أسمنت حلوان: 1،950 جنيه

العسكري بني سويف: 1،960 جنيه

أسمنت المنيا: 1،970 جنيه

أسمنت الصعيد: 2،070 جنيه

أسمنت أسيوط: 2،070 جنيه