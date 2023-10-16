الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

2.6 مليار جنيه إيرادات السكة الحديد وارتفاع عدد الركاب لـ33 مليون

القطارات
القطارات

واصلت إيرادات هيئة السكك الحديدية نموها إلى حدود 2.6 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، وذلك حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ارتفاع إيرادات السكك الحديدية 

وعلى أساس شهرى ارتفعت الإيرادات لـ524.8 مليون جنيه خلال شهر يوليو 2023، مقابل 360.5 مليون جنيه فى يوليو 2022، بينما كانت إيرادات السكك الحديدية قد بلغت 454.6 مليون جنيه فى يونيو 2023 مقابل 351.5 مليون جنيه فى يونيو 2022.

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ارتفاع عدد ركاب القطارات 

وارتفع عدد ركاب السكك الحديدية من 31.4 مليون راكب خلال شهر يوليو 2022  لـ32.9 مليون راكب خلال يوليو 2023، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 36.1 مليون راكب خلال شهر يونيو 2023.

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كذلك ارتفعت كمية البضائع المنقولة عبر قطارات السكك الحديدية من 293.1 ألف ط خلال شهر يوليو 2022 لـ 468.2 ألف طن خلال الشهر المناظر من عام 2023.

معدلات حوادث القطارات 

أما فيما يخص معدلات الحوادث، كشف تقرير الإحصاء عن ارتفاع عدد حوادث القطارات ‘إلى 66 حادث خلال يوليو 2023 مقارنة بنحو 60 حادث خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، ووقع جميع الحوادث فى تلك الفترة من مسئولية الغير وليس الهيئة.

أشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع عدد حوادث القطارات إلا أن عدد الوفيات تراجع إلى 25 حالة وفاة خلال شهر يوليو 2023، مقابل 39 حالة وفاة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت حالات الإصابة إلى 21 حالة خلال يوليو 2023، مقابل 25 حالة إصابة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

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