الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

110 % زيادة في الإيرادات الشهرية

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

ارتفاع ملحوظ في إيرادات
ارتفاع ملحوظ في إيرادات قناة السويس

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن هيئة قناة السويس واصلت تحقيق عائدات مرتفعة قدرها 183.2 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، لافتًا إلى ارتفاع العائدات الشهرية للقناة إلى مستويات قياسية مسجلة 27.9 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2023 مقابل 13.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022 بنسبة زيادة قدرها 110%.

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ارتفاع عائدات قناة السويس

أشار جهاز التعبئة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عائدات قناة السويس سجلت نموا مطردا خلال 2023، حيث قفزت من 18.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 لـ23 مليار جنيه فى يناير 2023 ثم 25.7 مليار جنيه فى مارس 2023 و27.9 مليار جنيه فى أبريل 2023 وواصلت الارتفاع إلى 29.2 مليار جنيه فى شهر مايو 2023 قبل أن تنخفض إلى 26.7 مليار جنيه فى شهر يونيو 2023 وصولًا لـ27.9 مليار جنيه فى شهر يوليو من العام نفسه.

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تطور أعداد السفن العابرة 

وحول تطور أعداد السفن العابرة، أظهر التقرير نمو إجمالي أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو الماضى إلى 2158 سفينة وناقلة بترول مقابل 2103 سفن وناقلة بترول خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة نمو 2.6%، وجاء العدد الأكبر من حركة العبور بقناة السويس من نصيب السفن بنحو 1431 سفينة مقابل 727 ناقلة بترول عابرة خلال شهر يوليو الماضى.

الحمولة الصافية للسفن 

وسجلت الحمولة الصافية للسفن فى قناة السويس ارتفاعًا إلى حدود 134.6 مليون طن خلال يوليو 2023، مقابل 125.2 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.

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