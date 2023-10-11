الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بانخفاض مليار دولار.. الإحصاء: تراجع واردات مصر من الوقود خلال 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

قلصت مصر وارداتها من الوقود إلى مستويات قياسية جديدة بنسبة 13.4%، لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، مقابل 8.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع واردات البترول الخام 

وتراجعت قيمة  واردات مصر من بترول خام إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار، كما تراجعت واردات منتجات بترول إلى 3.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار.

"الإحصاء": 20.1% انخفاضًا فى فاتورة الاستيراد خلال أول 7 أشهر من 2023

ارتفاع واردات الغاز الطبيعي

على النقيض، عززت مصر وارداتها من الغاز الطبيعى إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 1.065 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 428.6 مليون دولار.

txt

الإحصاء لـ"الدستور": توقعات بانكسار ارتفاعات التضخم اعتبارًا من نوفمبر

فيما انخفضت واردات الفحم بأنواعه إلى حدود 434.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 442.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.6 مليون دولار.

يُشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 46.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 57.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 11.6 مليار دولار.

جهاز الإحصاء واردات وقود الغاز الطبيعي واردات الغاز

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى