بانخفاض مليار دولار.. الإحصاء: تراجع واردات مصر من الوقود خلال 2023

قلصت مصر وارداتها من الوقود إلى مستويات قياسية جديدة بنسبة 13.4%، لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، مقابل 8.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع واردات البترول الخام

وتراجعت قيمة واردات مصر من بترول خام إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار، كما تراجعت واردات منتجات بترول إلى 3.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار.

ارتفاع واردات الغاز الطبيعي

على النقيض، عززت مصر وارداتها من الغاز الطبيعى إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 1.065 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 428.6 مليون دولار.

فيما انخفضت واردات الفحم بأنواعه إلى حدود 434.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 442.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.6 مليون دولار.

يُشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 46.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023 مقابل 57.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 11.6 مليار دولار.