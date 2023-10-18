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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحظى سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023 على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي، وذلك منذ انطلاق موسم العمرة في شهر محرم 1445 وحاجة المعتمرين إلى عملة المملكة العربية السعودية إليها خلال زيارتهم للمسجد الحرام لقضاء مراسم الجديد.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023

يقدم لكم الدستور سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023 وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة على الاقتصاد المحلي وإليكم أسعار الصرف في البنوك:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

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استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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في المصرف المتحد يتداول الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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