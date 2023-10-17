عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 فى البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية يحرص المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17/ 10/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصریة، وجود استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات، وجاءت أسعار الشراء بالنسبة للأعلى بالبنوك بـ30.90 جنيه والأقل بقيمة 30.75 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين مبلغ 30.96 جنيه وقيمة 30.85 جنيه، وذلك طبق بيانات أسعار العملات في البنوك المصرية من خلال المواقع الرسمية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17/ 10/ 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17/ 10/ 2023 في البنوك المصرية.

وعن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 بالبنوك المصرية، سنرصدها في السطور التالية، للعديد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بالنسبة للشراء 30.73 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، يأتي نفس قيمة البنك الأهلي المصري الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في بنك القاهرة

وسعر الدولار في بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في بنك الإسكندرية

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.