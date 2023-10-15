الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/10/15 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

ما زال يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا تستقر معه الأسعار لمختلف السلع المرتبطة بالعملية الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأحد 15 /10 /2023 في البنوك المصرية


ينشر موقع "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 15 /10 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري


سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8414 جنيه للشراء.
30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

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ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

وبنفس الأرقام سجل سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وكان سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

كذلك الحال بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

وفي نفس السياق سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15 /10 /2023 في البنوك المصرية


يورو
32.7443 جنيه للشراء.
32.8506 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى
37.9442 جنيه للشراء.
38.0668 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى
34.2416 جنيه للشراء.
34.3647 جنيه للبيع.

100 ين يابانى 
20.6698 جنيه للشراء.
20.7405 جنيه للبيع.

ريال سعودى 
8.2222 جنيه للشراء.
8.2485 جنيه للبيع.

دينار كويتى 
99.7620  جنيه للشراء.
100.1086 جنيه للبيع.

درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء.
8.4235 جنيه للبيع.

اليوان الصينى
4.2245 جنيه للشراء.
4.2390 جنيه للبيع.

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