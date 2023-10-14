بشرى سارة.. تخفيض أسعار مجموعة جديدة من السلع

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه جار التحضير لقائمة ثانية من السلع المقرر أن تدخل ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت.

ضم سلع جديدة لمبادرة تخفيض الأسعار

وقال، خلال مداخلة لنشرة DMC: نعمل على قائمة ثانية من السلع، حيث تعمل الغرف التجارية مع المنتجين المحليين داخل المحافظات، للدخول في المبادرة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء سلع القائمة الثانية، بعد الوصول لنسب خصومات عالية، وسيتم إعلانها من قبل رئيس الوزراء بعد الاجتماع المقبل معه.

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