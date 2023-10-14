موعد بدء تطبيق تخفيض أسعار 7 سلع وكيفية التنفيذ

وجه الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الشكر للقطاع الخاص، المكون من المنتجين والمستوردين والمعبئين والسلاسل التجارية، وحتى أصغر تاجر، وأصغر بقال في أصغر قرية، شاركوا في مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الغذائية.

وقال خلال مداخلة لنشرة DMC، إن شركات القطاع الخاص بدعم من الدولة من خلال إجراءات ساعدتهم على طرح عدد من 7 سلع أساسية بأسعار مخفضة.

الشركات أخطرت السلاسل التجارية والمحال بالأسعار الجديدة

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات بدأ بتوزيع السلع مخفضة السعر قبل يومين، وبنهاية النهار، يكون تم تغطية جميع أنحاء الجمهورية، ويبدأ التطبيق الفعلي للمبادرة مساء اليوم السبت.

وأوضح أن الشركات أخطرت السلاسل التجارية والمحال بالأسعار الجديدة، أو نزلت السلع مطبوعا عليها السعر الجديد، وبعضهم طبع السعر بالحد الأقصى من سعر البيع.

وختم بأن ارتفاع الأسعار كان له أسباب لكنه غير مقبول، من الحكومة والمواطن والقطاع الخاص، وتم عقد اجتماعات مستمرة، مع الحكومة الفترة الماضية، وصولًا للآليات التي يمكن من خلالها تخفيض الأسعار للمستهلك.