السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

السكر يتراجع لـ 27 جنيها للكيلو والأرز ب20 جنيها.. المنافذ الغذائية تخفض أسعار 7 منتجات بمبادرة الحكومة

السلع الغذائية
السلع الغذائية

بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و25 ٪  لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة  مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية وإتحادي الغرفة التجارية والصناعية.

وتتضمن المبادرة 7 سلعة اساسية وهي  "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض.

وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة،  وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة  .

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعًا في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها

كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلًا من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها  للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ  14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهًا للكيلو  و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8  جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلًا من 30 جنيه والعبوة 250 جرام بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، أنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلًا توافر المعروض من المنتجات.

ولفت كمال، إلي أن الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات  بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات الى المواطن ومراقبة  بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق.

وأشار كمال الي أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر او منفذ او هايبر ماركت  يتلاعب بالأسعار،  علي ان تقوم كل مديرية  بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك  الاسعار فضلًا عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.

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بشرى سارة.. تخفيض أسعار مجموعة جديدة من السلع

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الأجهزة الرقابية تُشكّل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

ونوه متحدث وزارة التموين، إلي أنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

وقال، إنه يتم طرح السكر  بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر  20 جنيها للكيلو و المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها،

والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي  650 جم بـ 42 جنيه والـ  700جم بـ 48 جنيها والـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.

أضاف كمال، أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، وواللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.
 

أسعار المنتجات الغذائية منافذ القطاع الخاص مبادرة مجلس الوزراء 7 سلعة اساسية زيت الطعام

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