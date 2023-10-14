السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأجهزة الرقابية تُشكّل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

سلع
سلع

شكلت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مجموعات عمل  لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

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وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

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ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعداد لتطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية اعتبارًا من اليوم بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين، حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكل السلع الغذائية.

الأجهزة الرقابية جهاز حماية المستهلك مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية

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