تأجيل قضية "نصاب العملات الأجنبية" في عابدين لـ23 أكتوبر

أجلت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 23 أكتوبر.

وتبين نصب عامل على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.