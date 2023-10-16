الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

مع قرب موعد سفر الكثير من المصريين لخارج البلاد يحرص المواطنون بشكل شبه يومي على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر المحرك جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم بالبنوك المصریة، في بداية التعاملات وجود استقرارًا ملحوظَا، إذ أنّ أسعار الشراء ستصل من مبلغ 30.90 جنيه إلى قيمة 30.75 جنيه وذلك سيكون بالنسبة للأعلى والأقل في البنوك، وعن البيع سوف يتراوح ما بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه، طبقا للبيانات الرسمية لسعر العملات على المواقع الخاصة بالبنوك.

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في عدد من البنوك المصرية التالية. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري، استقرارًا ملحوظًا مع نهاية التعاملات اليوم، إذ سجل الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 16 أكتوبر  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل 30.73 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك مصر

بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر، هو نفس القيمة في البنك الأهلي المصري الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الإثنين 16 أكتوبر 

سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، جاء بالنسبة للشراء بـ30.90 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

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سعر الدولار اليوم الأحد 2023/10/15 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 2023/10/15 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
 

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