أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض محور اهتمام الملايين من المواطنين في ظل موجة الارتفاعات الجنونية التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الشهور الماضية بسبب قرار رئاسة مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية بهدف السيطرة على الأسعار والرقابة عليها من خلال الجهات الرقابية المختصة للدولة.

أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض

تطرح منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وفقا لقائمة أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض وهى كما يلي:-

انخفض سعر كيلو السكر ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 27 جنيها.

انخفض سعر زيت الطعام 700 مللي ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 35 جنيها واللتر بنحو 45 جنيها.

انخفض سعر كيلو العدس المجروش ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 40 جنيها.

انخفض سعر كيلو الأرز ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 20 جنيها.



انخفض سعر عبوة اللبن وزن 500 مللي لتباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 14.90 جنيه واللتر بنحو 27.90 جنيه.

انخفض سعر الجبنه المثلثات ال 8 قطع لتباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 8 جنيهات.

انخفض سعر عبوة الجبنة البيضاء وزن 500 جرام ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 24 جنيها.





انخفض سعر كيلو المكرونة وزن 400 مللي ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 7.5 جنيه.



انخفض سعر عبوة الشاي وزن 250 جم ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 44 جنيها.

انخفض سعر كيلو الدقيق ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 18 جنيها.

انخفض سعر كيلو الدواجن ليباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 65 جنيها.

انخفض سعر كرتونة البيض لتباع للمواطنين في الأسواق المصرية بنحو 115 جنيها.



تخفيض أسعار السلع في منافذ وزارة التموين والزراعة



تحرص الدولة على السيطرة على الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق للمستهلكين لذلك أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بإعفاء 12 سلعة غذائية من رسوم الجمارك لمدة 6 شهور وهى ( السكر، الزيت، الأرز، الفول، العدس، الجبن الأبيض، منتجات الألبان،...).



أكد الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات أن القرار يهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25% مع توافرها في السلاسل التجارية ومنافذ البيع التابعة لوزارتي التموين والزراعة في محافظات الجمهورية بهدف عرض السلع بحجم يتناسب مع الطلب.



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