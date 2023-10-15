الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للكيلو والطن.. أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر في المنافذ التموينية

الأرز
الأرز

أسعار الأرز الشعير تتصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة لاسيما بعد إعلان الدولة عن تخفيض 6 سلع استراتيجية من بينها الأرز الشعير والسكر، في إطار حرص الحكومة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن بسبب ارتفاع الأسعار عالمية ومؤشرات التضخم في مصر والعالم، ويهتم المصريون بمتابعة أسعار الأرز لتخزينه في هذا الوقت من العام كونه موسم حصاد.

زيادة الأرز الشعير في مصر 

وخلال الأسبوع الأخير انخفض سعر الأرز الشعير بشكل كبير ومبشر بسبب قرارات الدولة بتوفير الأرز الهندي، فقد أوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية في إتصال هاتفي مع الإعلامي  أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدي البلد، أن مصر نجحت في مفاوضاتها مع الهند للحصول على استثناء من قرار حظر تصدير الأرز الذي أصدرته في بداية هذا العام بعد النقص المحلي لديها وبالاستثناء الذي حصلت عليه مصر سيتم استيراد 250 ألف طن ارز هندي لصالح السوق المحلية.

انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

بالطن والكيلو.. سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس في السوق المحلي

الانتاج المحلي يخفض سعر الأرز الشعير

وأشار علاء عز  أن أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر شهدت انخافضًا جديدًا لوفرة المعروض منها في الأسواق الحرة أو المتاجر الكبرى وزيادة الانتاج المحلي، سواء للأرز رفيع أو عريض الحبة، خلال موسم حصاد الأرز الشعير لعام 2023 والذي يجري في 9 محافظات.

 

أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر

 

أن أسعار الأرز الشعير اليوم جاءت كالتالي:

 

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 15 ألفا و500 جنيه.

 

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 14 ألفا و900 جنيه.

انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

"الزراعة": منظومة تدوير قش الأرز نجحت في جمع 1.7 مليون طن

أسعار كيلو الأرز اليوم الأحد 25 أكتوبر في المنافذ التموينية 

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار عدد من السلع التموينية من ضمنها الأرز تطرح الوزارة الأرز على البطاقة التموينية المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه، والأرز الحر بسعر 20 جنيهًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وهو السعر الذي تسعى الدولة للحفاظ عليه من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من الأزر.

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