انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن سعر الأرز الشعير باستمرار كونه من السلع الغذائية الاستراتيجية التي يغرب المواطن في تخزينها وتشوينها من العام للآخر وفي هذا الوقت من العام يحرص الكثير على شرائه وتقشيره ونقدم في السطور الآتية أخر التحديثات والتطورات في سعره، خاصة أن الأرز الشعير من المفترض أن يكون من السلع التي ستنخفض بشكل كبير الفترة المقبلة وفق توجهات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

سعر الأرز الشعير في مصر

انخفضت أسعار الأرز الشعير في ختام تعاملات الأسبوع الجاري في الأسواق المحلية، ليخسر الطن ما بين 200 و400 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة الأسبوع الماضي، وهو ما يؤثر على السعر بشكل عام.

سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

وفي وقت سابق كشفت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز الشعير تراجعت مجددًا بعد ثباتها ليسجل الطن 15300 جنيه للطن عريض الحبة، مقارنة بـ15.7 ألف جنيه، مطلع الأسبوع الماضي.

مشيرة أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض أيضًا بشكل طفيف ليسجل نحو 14200 جنيه للطن، اليوم الأربعاء، مقارنة بنحو 14500 جنيه بداية الأسبوع.

انخفاض عام في أسعار الأرز الشعير

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض انخفض فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 20 و22 ألف جنيه، وفقًا للنوع “عريض أو رفيع الحبة”، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأوضحت أن التراجع فى أسعار الأرز يأتى على خلفية زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم في هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائي، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة “الأرز الأبيض” في المحافظات.

تأتي زيادة المعروض نتيجة استمرار موسم حصاد الأرز الذي انتهى مؤخرًا، ما أسهم في تراجع أسعاره بالأسواق، خلال الفترة الحالية، وقد يساعد على عودته لمستوياته الطبيعية.

زيادة الإنتاج المحلي من الأرز الشعير

وحدَّدت الحكومة المساحة التي ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.