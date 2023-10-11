الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الارز
الارز

شهد سعر طن الأرز، اليوم الأربعاء، هدوء في جميع الأنواع في السوق المحلي، بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز في المحافظات.

سعر الأرز الشعير اليوم للجملة

فقد استقرت  أسعار الأرز للجملة بعد هبوط في  أسعار الأرز الشعير والأبيض  بمقدار ما بين 200 إلى 1500 جنيه للطن الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

وسجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» هدوء نسبي بعد انخفاض الأسبوع الماضي  ، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 14.700 جنيه واستقرت  أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، كي يسجل 13.900 جنيه وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءا، ليسجل سعر الطن 22،800 جنيه، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» انخفاضًا بنحو ألف جنيه على مدار الأيام الماضية، ليبلغ سعر الطن 20.500 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 22  جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني 

تطرح التموين الأرز بسعر 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق.

تخفيض سعر الأرز الحر بالمجمعات

خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن  تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

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