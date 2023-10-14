السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة": منظومة تدوير قش الأرز نجحت في جمع 1.7 مليون طن

تدوير قش الأرز
تدوير قش الأرز

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، عن مواصلة العاملين بالقطاع ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن نجاح المنظومة يعد  نموذجا ناجحا ومتميزًا للتكامل والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهج متكامل وتشاركي  لتحقيق مجموعة من الأهداف البيئية  والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات  زراعة الأرز.

وأشار عزوز إلى أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز، نجحت منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع  مليون و703 ألف طن من القش، في 181 موقع بعد حصاد 66.35 % من المساحات المنزرعة، نتج عن تدويرها 2814 طن أسمدة و310 طن أعلاف غير تقليدية.

 كبس 609 ألف و451 طنا وفرم 304 ألاف و24 طن أرز

وتابع: "كشفت البيانات الواردة من مديريات الزراعة عن الانتهاء من كبس 609 ألف و451 طن، وفرم 304 ألف و24 طن، وتشوين 618 ألف و259 طن.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن القطاع نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت في توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.

ونوه عزوز إلى أن البيانات الواردة من مختلف المديريات كشفت عن أن محافظة كفر الشيخ جاءت في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 أطنان، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.

واحتلت محافظة الدقهلية المركز الثاني بتجميع 451 ألف و460 طن، في 115 موقع تجميع بمحافظة الدقهلية، نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76 % من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.

وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طن، من خلال 60 موقعا، نتج عنها 25 طن أسمدة، بعد حصاد 67% من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.

واحتلت محافظة البحيرة المركز الرابع في عمليات تجميع وتدوير قش الأرز بإجمالي  260 ألف و480 طن، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية.

وبلغت الكميات التي تم تجميعها في محافظة الغربية 16 ألف و420 طن لتحتل بذلك المركز الخامس، وتنفيذ 150 ندوة إرشادية.

وتمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و290 طنا، عبر 6 مواقع، وتنفيذ 25 ندوة إرشادية.

وأكد "عزوز" أن الاستفادة الاقتصادية من الكميات الهائلة من المخلفات النباتية هدفًا اساسيًا من أهداف التنمية الزراعية المستدامة بما يساهم في تحسين دخل المزارعين عبر إنتاج أعلاف غير تقليدية مما يساهم في خفض استيراد الأعلاف المطلوبة لتنمية الثروة الحيوانية، وتقليل الفجوة العلفية.

وأشار إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تساهم في إنتاج الأسمدة العضوية، وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما في المناطق الريفية.

الزراعة منظومة تدوير الأرز نجحت جمع مليون و703 الف

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