انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

مازال الأرز الشعير يحقق تراجعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت الدولة عن تخفيض عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة كان السكر من ضمنها، ويتسأل المواطنون والتجار على حد سواء عن سعر الأزر الأبيض كون هذا الوقت من العام وقت مثالي لشرائه بكميات كبيرة وتخزينه من العام للعام.

سعر الأرز الشعير في مصر اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

شهدت أسعار الأرز الشعير، تراجعًا بالسوق المحلي، أمس السبت 14 أكتوبر، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14000 ألف جنيه للطن، بينما سجل رفيع الحبة 13500 جنيه، وذلك بعدما كان يسجل 15000،16000 ألف جنيه للطن قبل أسبوع من الآن.

الدولة تبذل جهودا كبيرة لخفض سعر الأزر الشعير

وفي تصريحات تلفيزيونية لنقيب الفلاحين، حسين صدام أوضح أن أسعار الأرزالشعير قد تراجعات بما يقرب 1500 للطن خلال اليومين السابقين وهو إنجاز كبير؛ بسبب استيراد الحكومة لكميات كبيرة من الأرز الهندي خلال الشهر الماضي، والذي عملت على توفير كميات كبيرة من الأرز في الأسواق وهو ما يسبب وفرة في السوق.

زيادة الإنتاج المحلي من الأرز الشعير 2023

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الانخفاض الملحوظ في الأسعار يعود إلى زيادة الإنتاج المحلي من هذا المحصول الاستراتيجي بعد أن بدأ موسم حصاد الأرز الشعير خلال الأيام السابقة، وذلك بعد أن عكفت الحكومة على زرع 1.6 مليون فدان من الأرز الشعير بزيادة عن العام الماضي بما يقرب إلى 500 فدان، متوقعًا أن تواصل أسعار الأرز الشعير الانخفاض مجدددًا ليصل سعر الطن إلى 10000 جنيه خلال الأسبوع المقبل.

ووفقًا لتوقعات نقيب الفلاحين حسين صدام، فإنه يرى أن سعر الأرز الشعير سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 10 آلاف جنيه للطن؛ نتيجة زيادة المعروض بسبب قيام التجار بعرض جزء من مخزون العام الماضي، وذلك عقب جهود الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ضمن مباردة خفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص.

سعر كيلو الأرز في المنافذ التموينية اليوم

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا في الأسواق؛ تخفيفًا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.