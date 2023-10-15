جدول نوات الإسكندرية 2023 الكاملة خلال شهور الشتاء

مع انطلاق شهور فصل الخريف زاد التساؤلات المواطنين على جدول نوات الإسكندرية 2023 والتي تصحبها رياح شديدة وارتفاع في أمواج البحر على شواطئ المدينة الساحلية والتي تعد عروس البحر المتوسط والتي تشهد حاليا أعمال صيانة لصرف مياه الأمطار لتفادي الأخطار والحوادث الناتجة عنها مع تزايد معدلات الأمطار.

جدول نوات الإسكندرية 2023

يعرف جيدا سكان المدن الساحلية المصرية علي البحر المتوسط جدول نوات الإسكندرية 2023 طوال العام والتي تسقط فيها الأمطار بغزارة طوال العام وفقا للهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي تتوقع حدوث اضطرابات في الطقس خلال فصلي الخريف والشتاء في مدينة الإسكندرية.

وإليكم مواعيد حدوث النوات في الإسكندرية:-

موعد نوة رياح الصليب في مدينة الإسكندرية يوم 20 أكتوبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 23 من نفس الشهر.

موعد نوة المكنسة في مدينة الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 20 من نفس الشهر.

موعد باقي نوة المكنسة في مدينة الإسكندرية يوم 22 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 26 من نفس الشهر.

موعد نوة القاسم في مدينة الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 9 من نفس الشهر.

موعد نوة الفيضة الصغرى في مدينة الإسكندرية يوم 19 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 24 من نفس الشهر.

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