الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول نوات الإسكندرية 2023 الكاملة خلال شهور الشتاء

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

مع انطلاق شهور فصل الخريف زاد التساؤلات المواطنين على جدول نوات الإسكندرية 2023 والتي تصحبها رياح شديدة وارتفاع في أمواج البحر على شواطئ المدينة الساحلية والتي تعد عروس البحر المتوسط والتي تشهد حاليا أعمال صيانة لصرف مياه الأمطار لتفادي الأخطار والحوادث الناتجة عنها مع تزايد معدلات الأمطار.

جدول نوات الإسكندرية 2023

يعرف جيدا سكان المدن الساحلية المصرية علي البحر المتوسط جدول نوات الإسكندرية 2023 طوال العام والتي تسقط فيها الأمطار بغزارة طوال العام وفقا للهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي تتوقع حدوث اضطرابات في الطقس خلال فصلي الخريف والشتاء في مدينة الإسكندرية.

وإليكم مواعيد حدوث النوات في الإسكندرية:-

  • موعد نوة رياح الصليب في مدينة الإسكندرية يوم 20 أكتوبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 23 من نفس الشهر.
  • موعد نوة المكنسة في مدينة الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 20 من نفس الشهر.
  • موعد باقي نوة المكنسة في مدينة الإسكندرية يوم 22 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 26 من نفس الشهر.
  • موعد نوة القاسم في مدينة الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 9 من نفس الشهر.
  • موعد نوة الفيضة الصغرى في مدينة الإسكندرية يوم 19 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 24 من نفس الشهر.

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  • موعد نوة رأس السنة في مدينة الإسكندرية يوم 1 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 7 من نفس الشهر وتتزامن مع أعياد رأس السنة الجديدة.
  • موعد نوة الفيضة الكبرى في مدينة الإسكندرية يوم 12 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 21 من نفس الشهر.
  • موعد نوة الغطاس في مدينة الإسكندرية يوم 19 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 21 من نفس الشهر.
  • موعد نوة الكرم في مدينة الإسكندرية يوم 28 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 2 فبراير 2024.
  • موعد نوة الشمس الصغيرة في مدينة الإسكندرية يوم 18 فبراير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 20 فبراير 2024.
  • موعد نوة الحسوم في مدينة الإسكندرية يوم 8 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام.
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