الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة التبرع بالدم بجامعة الإسكندرية لدعم فلسطين (صور)

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة جامعة الإسكندرية للتبرع بالدم لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، والتضامن معهم، حيث تستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وشهدت نقاط حملة التبرع بالدم التي أعلنت عنها جامعة الإسكندرية توافد الطلبة والطالبات منذ الصباح للمشاركة في حملة التبرع تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومساعدة الجرحي وضحايا قصف الاحتلال،

وحرص طلبة الجامعة من محافظة الإسكندرية، بالإضافة للطلاب الوافدين من الجنسيات المختلفة المشاركة في حملة التبرع بالدم لأهالينا في قطاع غزة وفلسطين.

وأوضح أحد الأطباء من مسؤولي الحملة بجامعة الإسكندرية، أنه يتم قبل التبرع الكشف على الطالب أو المتبرع والتأكد من عدم إجراء أي عمليات أو جراحة قريبًا، أو أي إصابات أو الشكوى من مرض معين،  ثم بعد ذلك  يقاس للمتبرع نسبة الهيموجلوبين، وقياس ضغط الدم، وثم يتم ملئ البيانات الخاصة بالمتبرع، ويتم التوجه للمكان المخصص للتبرع ويتم الإطمئنان عليه بعد الانتهاء من التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن الدم يتم إيصاله لبنك الدم لفحصه معمل تحاليل الأوبئة قبل توجيهه لقوافل الإغاثة.

نقاط التبرع بالدم بكليات جامعة الإسكندرية

وحددت جامعة الإسكندرية 3 نقاط للحملة وهي:

-النقطة الاولي: أمام باب كلية الطب وكلية الصيدلة (ميدان الخرطوم)

-النقطة الثانية: أمام بوابة كلية الهندسة (باب دخول السيارات)

- النقطة الثالثة: أمام مجمع العلوم الانسانية ( باب كلية الأعمال "التجارة سابقا" أمام مكتبة الاسكندرية).

ومن جانبه أشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع السكندرى والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية
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