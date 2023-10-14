السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدءًا من الغد.. جامعة الإسكندرية تنظم أسبوع التبرع بالدم تضامنًا مع فلسطين

التبرع بالدم
التبرع بالدم

أعلنت جامعة الإسكندرية عن تنظيم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، بدءً من الغد الأحد والتي تستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع السكندرى والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

أماكن نقاط التبرع

وأوضحت الجامعة أن قد خصصت 3 نقاط للتبرع بالأماكن التالية:

- النقطة الاولي: أمام باب كلية الطب وكلية الصيدلة (ميدان الخرطوم).
-النقطة الثانية: أمام بوابة كلية الهندسة (باب دخول السيارات).
- النقطة الثالثة: أمام مجمع العلوم الإنسانية (باب كلية الأعمال "التجارة سابقًا" أمام مكتبة الإسكندرية).

 حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم

وكانت قد انطلقت أمس حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي أبو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين.

وثمن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على هذه الحملة الإنسانية، لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات تجوب جميع المحافظات، مؤكدًا على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني ودعم العمل التطوعي.

وأكد أهالي الإسكندرية على دعم أهالي فلسطين اليوم، خلال مشاركتهم في حملة التبرع بالدم التي نظمها التحالف الوطني الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكبر ميادين الإسكندرية، حيث عبر أهالي عروس البحر عن حبهم ودعمهم لأهالي قطاع غزة وفلسطين الشقيقة.

جامعة الإسكندرية حملة للتبرع بالدم الشعب الفلسطيني دعم الشعب الفلسطيني مساعدة الضحايا

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