طالب فلسطيني من الإسكندرية: نشكر الشعب المصري على دعم أهالينا في غزة (فيديو)

أعرب طالب فلسطيني مقيم بمحافظة الإسكندرية، عن حبه وشكره للشعب المصري والحكومة المصرية لدعمها لأهالي غزة وتنظيم حملات التبرع بالدم في محافظات مصر تضامنًا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين.

وقال محمد توبة طالب بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إنه عقب إعلان مصر عن تنظيم حملات بالمحافظات للتبرع بالدم لصالح أخواتنا وأهالينا في قطاع غزة، حرص على المشاركة في الحملة والتواجد منذ الصباح، وذلك مشاركة العديد من الجنسيات العربية من الطلاب المقيمين بالإسكندرية.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه تواجد مع الكثير من الطلاب بمقر الحملة بميدان القائد إبراهيم، مشيرًا إلى أن الحملة كانت مؤثرة جدا على الطلاب والتي من خلالها شعرنا بقدرتنا على دعم أهالينا وأبناء شعبنا الذين نبعد عنهم بسبب دراستنا وذلك فعليًا بالتبرع بالدم.

وتابع أننا ندعم فلسطين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي لها أهمية بالطبع، ولكن فكرة ومبادرة التبرع بالدم وإرسال دمائنا ودماء المصريين لأهالينا في قطاع غزة ونساعدهم ونخفف من آلام المصابين وخفض أعداد الوفيات فهي فكرة رائعة والتي عززت لدينا روح الانتماء وحب الوطن.

وأشار إلى أن قطاع غزة يمارس عليه حرب وقطع في الإمدادات الصحية والكهرباء والانترنت، غيرها من الاحتياجات والذي أسفر عن نقص حاد في المستشفيات من المواد الطبية اللازمة لإسعاف جميع المصابين والجرحى، مشيرًا إلى أن الحملة التي قامت بها مصر لإرسال الدم والمساعدات الغذائية والطبية فهي حملة كبيرة وعظيمة من الحكومة المصرية.

واختتم نقدم الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة والقائمين على الحملة وكل مصري تبرع لمساعدة شعبنا والتي تخفف وتساند أهالينا في فلسطين.

وكان قد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي ابو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين.

وثمن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على هذه الحملة الإنسانية، لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات " تجوب جميع المحافظات، مؤكدا على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني ودعم العمل التطوعي.