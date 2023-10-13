قطرة تساوى حياة.. المصريون يهبُّون للتبرع بالدم لدعم أهل غزة

تدفقت أعداد كبيرة من المصريين، على مقار حملات التبرع بالدم، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة، تحت شعار «قطرة دم تساوى حياة»، فى ظل الاعتداءات التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على القطاع.

ففى الأقصر، توافد العديد من المواطنين بمختلف فئاتهم، من شباب وكبار سن وسيدات، على مقار الحملة، فى ميدان «صلاح الدين»، وميدان «أبوالحجاج الأقصرى» بوسط المدينة، إلى جانب ميدان «الشيخ كوكو» فى مدينة إسنا.

وتوافد الآلاف من أهالى كفرالشيخ على النقطتين اللتين حددهما التحالف الوطنى من أجل التبرع بالدم، رافعين شعار «مصر وفلسطين شعب واحد ودم واحد»، مشيدين بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

وقال محمد الأطير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، منسق حملة التبرع بالدم فى كفرالشيخ، إن الحملة استقبلت عددًا كبيرًا من أهالى المحافظة الراغبين فى التبرع بالدم، تلبية لنداء ومبادرة التحالف تحت رعاية الرئيس السيسى، وتم العمل على تنظيم توافد المتبرعين من خلال عدد من المتطوعين.

وبين محمد عبدالله، من أهالى كفرالشيخ المتبرعين بالدم، أنه جاء استجابة لدعوة التحالف، ودعمًا لسكان قطاع غزة فى معاناتهم، وإحساسًا بالمسئولية الوطنية تجاه القضية الفلسطينية المترسخة فى وجدان وقلب كل مصرى.

وأضاف «عبدالله»: «موقف مصر يتجسد فيما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى من جهود كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على أهالى غزة، وأيضًا الوقوف بجانبهم فى تلك المحنة، ومدهم بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية المختلفة».

وقالت هدى أبوهلال، ربة منزل من كفرالشيخ متبرعة بالدم، إن رؤية الأطفال المصابين فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة هو ما دفعها إلى ترك منزلها، والاستجابة لدعوة التحالف بالتبرع بالدم، دعمًا لأهالى القطاع فى مواجهة تلك الهجمات العنيفة التى يتعرضون لها.

وأطلق التحالف الوطنى، ممثلًا فى مؤسسات: «الجارحى للتنمية» و«حياة كريمة» و«صناع الحياة»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وبنك الدم- حملة تبرع فى محافظة الفيوم، وتم تحديد نقطتين لاستقبال المتبرعين، فى ميدان «المسلة» وأمام الاستاد الرياضى.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التبرع بالدم، وحضرت سيارات التبرع أمام مسجدى «أبوبكر الصديق» و«المطافى» بوسط مدينة الإسماعيلية، وسط مشاركة المئات من المتطوعين التابعين للتحالف ومؤسسة «حياة كريمة».

وقال محمد جمال، منسق مؤسسة «حياة كريمة» فى الإسماعيلية، إن المؤسسة أطلقت بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى حملة للتبرع بالدم لصالح أهالينا فى فلسطين، فى إطار الحرص على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم المساعدة والمساندة له.

وأفاد أحمد عبدالوهاب، مسئول التنفيذ فى جمعية «صنَّاع الحياة» بمحافظة المنوفية، بأن الجمعية بدأت فى جمع تبرعات مالية وصلت إلى ١٢٠ ألف جنيه، ومن المفترض أن تصل التبرعات إلى مليون جنيه.

وأضاف «عبدالوهاب»: «جمعنا كميات من التبرعات العينية من أدوية وأغذية وغيرها، على أن يتم إرسالها للتحالف؛ للمشاركة بها فى القافلة المصرية التى سيتم إرسالها إلى القطاع».