الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع اقتراب موعد سفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية يحرص الالآف من المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا أمام سعر الجنيه المصري مع بدء التعاملات الصباحية بأول أيام العمل في البنوك المختلفة العاملة من ضمن الجهاز المصرفي المصري، إذ أن سجل 8.21 جنيه للشراء، ومبلغ 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وفي هذا الموضوع، تنشر «الدستور»، أسعار صرف الريال السعودي أمام سعر الجنيه في البنوك المصرية، طبق آخر تحديث للبنوك من خلال مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  في بنك مصر


سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  في البنك المركزي


سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  في البنك الأهلي


سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  في بنك Cib


سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر  في بنك الإسكندرية


سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.


سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي


سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

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وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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