سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع قرب موعد رحلات العمرة والحج يسعى آلاف من المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية، وجود استقرارًا ملحوظًا أمام سعر الجنيه المصري مع بدء التعاملات الصباحية إذ بلغ سعره 8.21 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وفي هذا الموضوع، تنشر «الدستور»، سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر أمام سعر الجنيه بالبنوك المصرية، طبق آخر تحديث للبنوك وتكون من خلال مواقعها بالإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي اليوم الإثنين 16 أكتوبر

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

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