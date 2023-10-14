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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 14-10-2023

الدولار
الدولار

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 14-10-2023 عبر المنصات الإلكترونية حيث يمكن للملايين من المواطنين متابعة أي تغيير في أسعار العملات المالية للبلاد العربية والأجنبية من خلال موقع الدستور الالكتروني وفقا للوحة التعاملات المالية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا.

 

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 14-10-2023

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 14-10-2023 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية وإليكم أسعار الصرف في كافة البنوك المصرية:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حافظ الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند  30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023

سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.74 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 37.94 جنيه للشراء و38.06 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 99.76 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الاماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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