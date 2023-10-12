بعد نزول سعر الأولين.. أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

تباينت أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 12 أكتوبر لدى تجار الجملة، حيث هدأت معظم الأنواع وهبط الأولين بنحو 2000 جنيه في الطن.

أسعار زيت الطعام اليوم

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40،000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48،000 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر ثباتا مسجلًا 46.200 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47،000 جنيه للطن وسجل سعر زيت الأولين هبوطا بمقدار 2000 جنية مسجلا 44.000 جنيه للطن.

سعر الزيت اليوم للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 6.7 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت مخزون الزيت لأول مرة إلى 5.7 شهر، وذلك في أعقاب تعاقد هيئة السلع التموينية على 63 ألف طن زيت خام صب.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إن الوزارة تنهي استعدادها لشهر رمضان المقبل، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها وحول خطة تطوير صناعة زيوت الطعام في مصر، وأضاف أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية ووضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوى جميع الشركات.

وأضاف أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية ووضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوى جميع الشركات.