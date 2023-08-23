أسعار الزيت بكل أنواعه اليوم الأربعاء فى السوق المصرية

استقرت أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 23 أغسطس، لدى تجار الجملة، وخيم الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث تتراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام في السوق المصرية

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلية عند 42,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 50,000 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر ثباتًا في قيمته مسجلًا 47,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 49,000 جنيه للطن، وثبت سعر زيت الأولين مسجلًا 47,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

ولفت إلى أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، موضحة أن فترة الوصول من 6 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2023 ومن 21 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدًا الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يومًا وبتسهيلات موردين 270 يومًا وتختار الهيئة ما يناسبها.

من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 ومن 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.

وأضافت أن جلسة فض المظاريف غدًا الخميس بمقر الهيئة، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.