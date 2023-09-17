الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين: 5 معارض رئيسية "أهلا مدارس" بالجيزة

اهلا مدارس
اهلا مدارس

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض "أهلًا مدارس" بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا مدارس" بالجيزة (صور)

مكان ومساحة معارض أهلا مدارس بالجيزة

وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

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تخفيضات 30%.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض "أهلا مدارس" 2023

كان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة عقب افتتاحه حيث يتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية  أيضا السلع الغذائية التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية  بأسعار مخفضة.

جودة المنتجات المعروضة والخصومات

 وخلال جولته بأرجاء المعرض، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر المنتج المصري في مختلف المعروضات الجلدية والورقية ومستلزمات المدارس، كما اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على جودة المنتجات المعروضة والخصومات المقدمة بالمعرض، وفي هذه الأثناء أكد أسامة الشاهد أن هناك حرصا كبيرا على تقديم مختلف أنواع الدعم والتيسيرات للعارضين، سواء من حيث دعم الكهرباء، أو توفير الأماكن الحيوية القريبة من المواطنين، وذلك لمساعدة العارضين على تقديم منتجاتهم بخصومات جيدة، وأسعار تناسب مختلف شرائح الأسر المصرية، ويتم متابعة التزام العارضين بهذه الخصومات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من المواطنين رواد المعرض، الذين أكدوا جودة المنتجات، وأنها تلبي احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة.
 

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