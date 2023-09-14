الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوافل متنقلة بالمحافظات لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم ١٧٨ جناحًا، منهم ٧٠ جناحًا للأدوات المكتبية، و٢٠ جناحًا للمواد الغذائية، و٢٠ جناحًا للاحذية، و٣٠ جناحًا للملابس، و٣٨ جناحًا آخر، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ ٥٨ معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ ١٠٨ معارض، فضلًا عن اطلاق العديد من القوافل في المحافظات المختلفة لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

رئيس الوزراء: تخفيضات معرض أهلا مدارس تتراوح من 20 إلى 50%

أشار المهندس أيمن حسام الدين إلى مشاركة عدد كبير من المكتبات المدرسية ايضا فى معارض اهلا مدارس من خلال تخصيص جناح بكل مكتبة وفروعها لطرح المستلزمات المدرسية والادوات المكتبية بنفس تخفيضات أسعار المعارض وذلك فى اطار الحرص على تخفيف الاعباء على المواطنين.

‎جاء ذلك خلال افتتاح د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يرافقه د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس "الرئيسى" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

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بتخفيضات 50%.. تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس 2023

أسعار اهلا مدارس إفتتاح معرض أهلا مدارس أماكن معرض أهلا مدارس احمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك

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