الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يحذر من صفحات مزيفة لـ"البيع بالتقسيط": تسرق البيانات البنكية

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية “بنظام التقسيط”.

وقال الجهاز: “تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن توفير قروض للمستهلكين من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين على تطبيقات الشركات المٌشار إليها وذلك بنسبة أقل مما هو موجود، وذلك من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة”.

كما أعلنت الصفحة المذكورة عن عدة شروط لصرف المبلغ المستحق محل القرض والتي تمكنها من جمع بيانات خاصة بالمستهلكين وهي (بطاقة الرقم القومي - فيزا مشتريات - كارنيه النادي - بطاقة ضريبية - سجل تجاري....).

وأوضح الجهاز أنه بمتابعة ورصد التعليقات على "الصفحة المُزيفة" تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على “السوشيال ميديا” وتدَّعِي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

ويُناشد الجهاز- جموع المستهلكين- بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.

كان قد حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني).

IMG-20230906-WA0036
IMG-20230906-WA0036
جهاز حماية المستهلك صفحة إلكترونية بنظام التقسيط بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية قروض للمستهلكين

مواد متعلقة

عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

قناة الناس| محمد عبدالمالك يبيّن درجات اليقين فى القرآن (فيديو)

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المصري ‏لبينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة

الأكثر قراءة

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل

استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

خريطة مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى "حياة كريمة"

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الرئيس !

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد