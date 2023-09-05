الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يحذر من صفحة "خصومات العودة للمدارس"

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني).

تحذير من صفحة وهمية

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن تلك الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) مٌنتحلة في ذلك (اسم- شعار- التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفًا، وبعد الإجابة على الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ (8000 جنيه)، وللحصول على المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من (اسم- دولة- رقم الهاتف)، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللاشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم اختراق الهاتف والحصول على بيانات المستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لاستخدامها بشكل مخالف للقانون.

اختراق حسابات المستخدمين

وأوضح الجهاز أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضًا بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

ويُناشد- جهاز حماية المستهلك- المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضًا عدم الاشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري.

جهاز حماية المستهلك صفحة إلكترونية التسوق الالكتروني قسائم شراء اختراق حسابات

مواد متعلقة

مناسك الحج.. تعرف على حكم وشروط "طواف الوداع"

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

محمد سلماوى: الرئيس السيسى كتب رسالة لحفيدى.. وقال له: "خلى بالك من مصر"

هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

لأول مرة.. قوائم قصيرة لجوائز الدولة

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المصري ‏لبينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

"أمن القاهرة" ينقذ مشردا في وسط البلد

تبرعات دون تصريح.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أمير منير بعد "عمرة البدل"

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات