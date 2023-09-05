حماية المستهلك يحذر من صفحة "خصومات العودة للمدارس"

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني).

تحذير من صفحة وهمية

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن تلك الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) مٌنتحلة في ذلك (اسم- شعار- التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفًا، وبعد الإجابة على الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ (8000 جنيه)، وللحصول على المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من (اسم- دولة- رقم الهاتف)، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللاشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم اختراق الهاتف والحصول على بيانات المستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لاستخدامها بشكل مخالف للقانون.

اختراق حسابات المستخدمين

وأوضح الجهاز أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضًا بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

ويُناشد- جهاز حماية المستهلك- المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضًا عدم الاشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري.