الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

65 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

واصلت مديرية التموين حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وتضافر الجهود، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 65 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن تحرير 65 محضرًا، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 55 محضرًا تموينيًا تنوع ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات).

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - سلع مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بكل مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والجهات المعنية مثل الصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضبط المخالفات ومرتكبيها، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل مكثف على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية لضمان ضبط واستقرار الأسواق، مؤكدًا أنه شدد على الرقابة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والاستجابة لشكاوي المواطنين من رفع الأسعار أو الامتناع عن البيع واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وحسم حيال المخالفين.

تموين المنيا ضبط مخالفات تموينية حملات تفتيشية لضبط الاسواق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

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