جهاز حماية المستهلك يكثف المرور الميدانى على المحال التجارية بالشرقية

شنَّ جهاز حماية المستهلك، فرع الشرقية، عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن الشرقية، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتيِّ التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والعلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية وشئون البيئة.

وفي مجال ضبط الأسواق، تم رصد وتحرير محضر ضد شركة للأغدية؛ لحيازة سلع غذائية دون فواتير، وتم التحفظ على 10 كراتين مواد غذائية مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف؛ وذلك لحيازة سلع مجهولة، وتم التحفظ على عدد 25 شيكارة ردة × 40 كجم، وتم تحرير محضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة علف × 10 كجم، ومحضر ضد صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 قاروصات سجائر، وتحرير محضر ضد محل لتجارة الحبوب والأعلاف؛ وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ضد محل لتجارة المواد الغذائية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ضد سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محضر ضد سوبر ماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محضر ضد صاحب محل ألبان وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرد على منظومة الشكاوى، يقوم العاملون بجهاز حماية المستهلك بفحص الشكاوى الواردة من المواطنين يوميًا والعمل على حلّها بأسرع وقت لضمان حقوق المواطنين الاستهلاكية.